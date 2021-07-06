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Adrese göre okul kayıtları da e-Devlet'te

Adrese göre okul kayıtları da e-Devlet'te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

AA'ya açıklamalarda bulunan Koç, öğrenci velilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yaşı gereği okul öncesi, birinci ve 5'inci sınıfa başlayacak çocuklarının kayıtlarını, MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yer alan güncel ikametgah adreslerine göre yaptırabileceğini ifade etti.

 Koç, kayıt bölgelerinde yer alan resmi okulların sorgulanmasının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Koç, şöyle konuştu: "Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırılacak kurumun adına, sınıf bilgilerine, adresine, telefon bilgilerine buradan ulaşılabilecek."

e-Kayıt işlemlerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden merkezi olarak temmuzun birinci haftası itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri gereği bir defaya mahsus yapıldığına dikkati çeken Koç, "e-Kayıt işlemleri kapsamında temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla öğrencilerin ikametgah adreslerinin MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde kayıtlı olması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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