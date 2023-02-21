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AFAD'ın ''denize sıfır'' çadırkenti tepki çekti

AFAD'ın ''denize sıfır'' çadırkenti tepki çekti
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Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında "Sahil şeridinden uzak durun" uyarısında bulunan AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadırkentin konumu sosyal medyada gündem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” duyurusunu yaptı.

Ancak AFAD’ın Hatay’da sahil şeridinde depremzedeler için kurduğu çadırkent fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. Reuters haber ajansının foto muhabiri Ümit Bektaş AFAD’ın sahil şeridi uyarısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yorum yapmıyorum" dedi.

Etiketler afad denize sıfır çadırkent çadır afad çatırladı
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