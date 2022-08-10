Afyonkarahisar'da eğitim uçağı düştü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkesinin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

"CAN KAYBI YOK"

Konu hakkında Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır." denildi.