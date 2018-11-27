Ahmet Zeki Üçok'un işkence davasında karar çıktı

Kamuoyunda 'Hipnoz' davası diye bilinen ve Anayasa Mahkemesi'nin yeniden görülmesine karar verdiği davada, 3 astsubayın 'işkence ve hipnoz'la ifadelerini aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, beraat etti.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı, Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile davacı eski astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in avukatları katıldı. Kendisine FETÖ/PDY üyeleri tarafından kumpas kurulduğunu belirten Ahmet Zeki Üçok, "Raporu verenler, hazırlayanlar FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanıyor. Rapordaki beyanların doğru olduğunu kabul etmiyorum. Raporun içeriğinin doğru olduğunu kabul etmek mümkün değil" dedi.



2009 yılında FETÖ ile mücadele için başlattığı soruşturmadan da bahseden Üçok, "2009'da FETÖ diye bir örgüt yoktu. Herkes cemaat olarak biliyordu. Sol örgütler hakkında herkes fikir sahibiydi ancak FETÖ hakkında kimsenin bilgisi yoktu. 'Bir kişinin bilgisi var' dediler. Van'dan Kayseri'ye geldi. O da FETÖ ile ilgili değil, diğer radikal örgütler ile ilgili olduğunu söyledi. Savcı, Adli Tıp Kurumu, kararı onaylayan ceza dairesinin bütün üyeleri şimdi FETÖ ile yargılanıyor" diye konuştu.



'ADİL ÖKSÜZ KAYSERİ'YE BENİM CEZA ALMAM İÇİN GELDİ'

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözde imamı firari Adil Öksüz'ün Kayseri'deki davaya müdahalede bulunduğunun da 'ByLock' yazışmalarına yansıdığını söyleyen Üçok, "Adil Öksüz'den önceki Hava Kuvvetleri imamı olan B.K.'nin 'ByLock' yazışmalarında Adil Öksüz'ün bizzat bu dava için Kayseri'ye geldiğini, benim bu 'Hipnoz' davasından ceza almam için uğraştığı kayıtlara yansımıştır. FETÖ bütün kurumlarındaki güçlerini birleştirerek, bu davada kim varsa, hangi kurumda çalışıyorsa onları hapse attırdı. Hâlâ FETÖ tarafından ölüm tehditleri alıyorum" ifadelerini kullandı.



'ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIĞIM İÇİN YARGILANIYORUM'

FETÖ ile mücadele ettiği için söz konusu dava dosyasına konu olduğunu da belirten Ahmet Zeki Üçok, "Örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardım. Bu bir dava değildir. Bu davada kime bakarsanız bakın Fetullah'ı görürsünüz. Örgütün iç yüzünü ortaya koyduğum için kumpas kurdular. Tamamıyla kumpastan ibaret bir dava, kumpası yapanlar da şu an FETÖ'den yargılanıyor. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, 17 Nisan 2012'de verilen hükmün iptaline ve Ahmet Zeki Üçok'un 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, 2009'da, Kayseri'de 'Fetullah Gülen Grubu' diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini 'Ergenekon' örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı. Şüpheli astsubayların tutuklanmasından 9 ay sonra Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17 Nisan 2012'de sanık Ahmet Zeki Üçok hakkında 'işkence' suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesince onanmış, sanığın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, dava konusu suç, Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtay’a gönderilmesine hükmetmişti. Ahmet Zeki Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti.