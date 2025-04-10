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Aile hekimliğinde randevu ve raporlar için yeni dönem başladı

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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aile hekimleri artık hastalara hastane randevusu oluşturabilecek.

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, önceki hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile aile hekimleri tarafından reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı arttı. Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının da kapsamının genişletildiği düzenleme doğrultusunda bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçlar, ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek.

 'EN KOLAYLAŞTIRICI ŞEY RANDEVU OLDU'

 Sincan Peçenek Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Şah Hüseyin Söğüt, "Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikle bizim için asıl önemli olan şey hastalara istediğimiz zaman, istediğimiz anda hastane randevuları oluşturabiliyoruz. Daha önceden kapalı polikliniklerimiz vardı. Hasta orayı 1 ay, 1,5 ay bekliyordu randevu için. Ama artık hastaya 1 gün sonraya, aynı güne bile randevu oluşturabiliyoruz. Hastalarımız açısından en kolaylaştırıcı şey bu nedenle randevu oldu. Rutin olarak gelmeyen gitmeyen hastalar için yeni sistemde Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) dediğimiz bir genel kontrolümüz var. Tüm hastaları çağırıp, şeker kontrollerini hem tiroid kontrollerini hem de aynı zamanda kolesterol takiplere başladık. Ekstra olarak şimdi bu son yönetmelik ile eklenen özellikle yaşlı hastalarımızın veya kalp hastalarının kullandığı damar açıcı, daha doğrusu kan sulandırıcı ilaçlarımız vardı. Bunları almak için kardiyoloji raporu gerekiyordu. Kardiyoloji raporuna istinaden yine kardiyoloji doktoru yazabiliyordu; ama artık onları biz de yazabiliyoruz. Harici olarak cildiyenin yine kullandığı özellikle akne tedavisinde kullanılan kremler vardı. Bunları da artık yazabileceğiz. Yine cildiyede kullandığımız özellikle vücut mantarında kullandığımız şampuanlarımız vardı. Onların da ödemesi şu an için artık biz yazınca kabul oluyor" ifadelerini kullandı.

 'ARTIK HERKES AİLE HEKİMİNİ TANIYOR'

 Yönetmenliğin avantajlarını anlatan Söğüt, "Artık hastalar sürekli bir polikliniğe, sonra diğer polikliniğe, diğer yere gidip gelmek yerine kendilerine en yakın aile hekimliklerine gidip, oradan tüm ilaçlarını yazdırıp alacaklar. Önceden bunun için randevu almaları gerekiyordu, gitmeleri gerekiyordu. Doktora, hastanedeki hekim arkadaşa yazdırıp sonra tekrar gelip bizden yazdırabiliyorlardı. Ama şimdi direkt hasta bunu biz yazınca alabiliyor ve mağduriyet ortadan kalkıyor. Yani hasta yılda bir defa veya 6 ayda bir gerekli uzman kontrolüne istinaden süreklilik arz ederek bize gelirse hem daha rahat, hem daha konforlu bir hayat sürmüş olacak. Çünkü birçok kişi aile hekimlerini tanımıyordu, bilmiyordu. Artık herkes aile hekimini biliyor. Aile hekimine gitmek zorunda olduklarını biliyor. Gittikleri zaman da tüm işlerin görüldüğünü, yani kan tahlilleri olsun gerek ilaçların temini olsun sorun yaşamıyorlar. Ek olarak şu an kronik hastalarımızda, suni gözyaşı dediğimiz özellikle 40 yaş üstü göz kuruluğu çok yoğun görülüyor, yeni neslin de ekrana çok maruz kalmasından dolayı göz kuruluğu başlıyor. Randevu bulamamak böyle durumlarda biraz sıkıntılıydı, şimdi direkt gelip aile hekimi ile konuşup, gerekli tedaviyi yapabilecekler. Kronik hastalık olarak tansiyon hastalarımıza ARB grubu dediğimiz tansiyon ilaçları da yazılabilecek artık. Hastaların tansiyon takibinin kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bizim açımızdan, aile hekimlikleri açısından, hastalığın takibi ve hastalığın tedavisi daha kolay olacak" diye konuştu. (DHA)

 

 

DHA

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Etiketler aile hekimi aile hekimliği rapor randevu
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