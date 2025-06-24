  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AJet'in ardından THY'den de indirimli bilet kampanyası

AJet'in ardından THY'den de indirimli bilet kampanyası

AJet'in ardından THY'den de indirimli bilet kampanyası
Güncelleme:

AJet'in ardından Türk Hava Yolları da indirimli bilet kampanyası başlattı. THY, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde bilet alanlara indirimli seyahat imkanı tanıyacak.

Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir ve diğer şehirlerden çıkışlı ve varışlı iç hat uçuş biletleri 949 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

Fiyatlar tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.

24-25 Haziran 2025 tarihinde alınacak biletlerle 1 Ekim-30 Kasım 2025 (24-29 Ekim hariç) seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL olarak belirlendi.

KKTC'deki Ercan Havalimanı ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.

AJet'in ardından Türk Hava Yolları da indirimli bilet kampanyası başlattı. THY, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde bilet alanlara indirimli seyahat imkanı tanıyacak.

AJET'TEN ÇOCUKLU AİLELERE İNDİRİMLİ BİLET

Öte yandan AJet, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. Çocuklu ailelere özel kampanyada; belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletlerde çocuklara yüzde 30’a varan indirimler sağlandı. İndirimli biletler 23 Haziran itibarıyla 3 ay boyunca satışta olacak.

AJet’in 23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

text-ad
Etiketler türk hava yolları indirimli uçak bileti ajet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''kayyum'' sessizliğinde neyi beklediği ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''kayyum'' sessizliğinde neyi beklediği ortaya çıktı 36 saat boyunca havadaydılar: ABD'nin İran'ı vurduğu B-2'lerin operasyon görüntüleri yayınlandı! 36 saat boyunca havadaydılar: ABD'nin İran'ı vurduğu B-2'lerin operasyon görüntüleri yayınlandı! Bu sefer de üniversitede ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' soruşturması... Bu sefer de üniversitede ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' soruşturması... TFF'de deprem! PFDK Başkanı dahil 3 isim istifa etti! TFF'de deprem! PFDK Başkanı dahil 3 isim istifa etti! Türkiye yerine İtalya'yı seçen El Turco Can Yaman yeni bir aşka yelken açtı Türkiye yerine İtalya'yı seçen El Turco Can Yaman yeni bir aşka yelken açtı AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!'' Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!'' Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı İkinci el araç satışında görülmemiş dolandırıcılık: Satılık değil, kiralıkmış! İkinci el araç satışında görülmemiş dolandırıcılık: Satılık değil, kiralıkmış! Huzurevinde damatsız düğün yapmıştı, cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Huzurevinde damatsız düğün yapmıştı, cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu!
Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık'' Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık'' İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Cübbeli bir dönem sık sık canlı yayın konuğu olduğu Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına pek sevindi! Cübbeli bir dönem sık sık canlı yayın konuğu olduğu Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına pek sevindi! Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var! Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var! Akaryakıt fiyatları yine değişti: Dev zamlar sonrası ilk indirimcik geldi; yeni indirimler yolda! Akaryakıt fiyatları yine değişti: Dev zamlar sonrası ilk indirimcik geldi; yeni indirimler yolda! Serdar Adalı bir yandan, Ali Koç diğer yandan tribüne fırladı! Serdar Adalı bir yandan, Ali Koç diğer yandan tribüne fırladı! Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek sessizliğini bozdu Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek sessizliğini bozdu