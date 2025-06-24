AJet'in ardından THY'den de indirimli bilet kampanyası

AJet'in ardından Türk Hava Yolları da indirimli bilet kampanyası başlattı. THY, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde bilet alanlara indirimli seyahat imkanı tanıyacak.

Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir ve diğer şehirlerden çıkışlı ve varışlı iç hat uçuş biletleri 949 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

Fiyatlar tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.

24-25 Haziran 2025 tarihinde alınacak biletlerle 1 Ekim-30 Kasım 2025 (24-29 Ekim hariç) seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL olarak belirlendi.

KKTC'deki Ercan Havalimanı ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.

AJET'TEN ÇOCUKLU AİLELERE İNDİRİMLİ BİLET

Öte yandan AJet, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. Çocuklu ailelere özel kampanyada; belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletlerde çocuklara yüzde 30’a varan indirimler sağlandı. İndirimli biletler 23 Haziran itibarıyla 3 ay boyunca satışta olacak.

AJet’in 23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.