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AK Parti başörtüsü için muhalefet partilerinin kapısını çalıyor

AK Parti başörtüsü için muhalefet partilerinin kapısını çalıyor
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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan teklifi için muhalefet partilerinin kapısını çalmaya başladı.

AK Parti başörtüsü için muhalefet partilerinden randevu talep etti. 

Bu talebe ilk yanıt MHP’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet, Çarşamba günü saat 11.00’de MHP Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

HDP TALEBİ REDDETTİ

Randevu talebine HDP’den ise olumsuz yanıt geldi. Gerekçe olarak da Anayasa Mahkemesi’nin HDP ile ilgili aldığı ‘Hazine yardımının bloke edilmesi” kararı gösterildi.

CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri yarın bir araya gelerek ortak tavırlarını belirleyecek. Ancak iki partinin de randevu talebine olumsuz yanıt verecekleri belirtiliyor.

Bunun gerekçesi ise Çarşamba günü Meclis Karma Komisyonda CHP’li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarının ele alınması gösteriliyor.

Etiketler ak parti teklif başörtü
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