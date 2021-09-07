''AK Parti Gençlik Kolları besteledi'' denilen şarkı başkasının çıktı

AK Partili milletvekili Özlem Zengin’in AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dinlettiği şarkı başkasının çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 5 Eylül tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Zengin, “Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından…” başlığıyla paylaştığı videoda Erdoğan’a telefonda “AK Parti Gençlik Kolları sizin için beste yapmışlar” demişti.

Özlem Zengin’e bugün şarkının bestecisi Aykut Gürel yanıt veri. Gürel, “Bu beste benim sanki ama neyse…” ifadelerini kullandı.