AK Parti Genel Merkezi'nde bomba alarmı: Arama yapılıyor

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde bomba araması yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde bomba araması yapıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi.

Habere göre bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi.

Arama köpekleri binaya girdi.

Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor.