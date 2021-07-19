AK Parti iktidarına ''burası dingonun ahırı mı'' tepkisi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik yapılan düzensiz ve kayıt altına alınamayan göçlerle ilgili olarak "Dingo'nun ahırına hoş geldiniz" diyerek AK Parti iktidarını eleştirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Dingo'nun ahırına hoş geldiniz' başlıklı yazısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Esad'la anlaşıp Suriyeli misafirlerimizi evlerine geri göndereceğiz" sözlerini hatırlatarak başladı. Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun bu düşüncesine katıldığını dile getirdi.

"Olması gereken budur. Esad’la anlaşıp, güvenliklerini garanti altına alıp, yaşam koşullarının ve alanlarının insani hale getirilmesi için elden gelen her şeyi yapıp geri yollamak gerekir. Bu göçmenlerin bazıları Türkiye’de çalışıp, üretime kayıt dışı da olsa katkı sağlamaktadır, bir bölümü yardımlarla yaşamakta, bir bölümü ise benim ilk geldikleri günden başlayarak uyardığım üzere mafyalaşmakta, suç örgütüne dönüşmektedir, hatta dönüşmüştür" diyen Altaylı şunları kaydetti:

Geri dönüşlerini bir düzen, bir intizam içinde yapabilmek için de, öncelikle işsiz güçsüzlerin gönderilmesi ile başlanmalı, suça bulaşmış olanlar hemen gönderilmeli, ekonomiye katkı sağlayanlar ise kayıt altına alınmak koşulu ile çalışma izni ile Türkiye’de belirli bir süre kalabilmelidir. Ama benim yıllar önce UNHCR yetkilileri ile konuşup yazdığım gibi 5 yılı aşan misafirliklerde geri dönüş oranı çok düşüktür. Gelenlerin yarıdan fazlası kalacaktır. Ve daha da vahimi Türkiye gerçek anlamda bir 'yol geçen hanı'dır.

Altaylı, Türkiye'ye gelen Afganlar için de "Hadi diyelim ki, Suriye komşumuzdur, burada olan insanlık dramında bizim de suçumuz ve payımız vardır ve bu yüzden bu insanlara kapımızı açmak boynumuzun borcuydu. Peki kardeşim, sınırlarımızı delik deşik eden Afganlılar neyin nesidir. Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir" ifadesini kullandı.

Göçlerin 'Türkiye'ye yönelik bir planlı saldırı olduğu'nu vurgulayan Altaylı, "Siz bunun Türkiye’ye yönelik bir saldırı, bir plan olduğunu fark etmeyecek kadar mı basiretsizsiniz! İran Devleti babasının hayrına mı tırlar dolusu, büyük bölümü 20-40 yaş arası “erkek” Afgan’ı Türkiye sınırına getirmektedir? Bunun Türkiye’nin geleceği, iç düzeni, ulusal ve dahi vatandaşlarının kişisel güvenliği için oluşturduğu tehlikeyi görmek çok mu zordur" görüşünü dile getirdi.

Altaylı yazısını şöyle noktaladı:

Sayın ilgili bakanlar, bu gelen güruha karşı bu umursamazlığın nedeni nedir? Burası Dingo’nın ahırı mıdır? Yoksa ABD’ye sadece Afganistan’a asker yollama değil, Afganlıları bu ülkeye doldurma sözü mü verilmiştir! Canım memleketi yaşanmaz hale getirme arzusu bilinçli bir tercih midir yoksa bir şuursuzluğun sonucu mudur!

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