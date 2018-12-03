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  3. 03 Aralık 2018 10:54

AK Parti ile MHP ittifakını bitirecek iddia

Yerel seçimlerde önce reddedilen ardından yeniden kurulan AK Parti - MHP ittifakı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti ile MHP ittifakını bitirecek iddia
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Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, yerel seçimde de devam edecek olan Cumhur İttifakı'nın MHP tüzüğü maddesine aykırı olduğunu iddia etti.

Can Ataklı, Sözcü'de yer alan yazısında, "MHP tüzüğünde çok ilginç bir madde var ve bu maddeye göre bir başka parti ile ittifak kurmak ve adaylarını desteklemek mümkün görünmüyor." diye yazdı.

Can Ataklı bu iddiasına neden olarak gösterdiği MHP'nin tüzük maddesini de paylaştı:

Milletvekili ve mahalli idare seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak açık ve gizli olarak parti adaylarının aleyhine çalışmak.

Can Ataklı'nın yazısının tamamı için...

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