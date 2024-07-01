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AK Parti Sözcüsü Çelik ünlü spiker ile evleniyor

AK Parti Sözcüsü Çelik ünlü spiker ile evleniyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP'ye yakınlığı ile bilinen BengüTürk isimli kanalda spikerlik yapan Ecem Toplar ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP'ye yakınlığı ile bilinen BengüTürk isimli kanalda spikerlik yapan Ecem Toplar dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Ecem Toplar, yakın geçmişe kadar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine eşlik eden diplomasi muhabirlerinden biriydi.

Toplar bir süredir MHP'ye yakınlığıyla bilinen BengüTürk kanalında haber spikerliği görevini yürütüyor.

Etiketler bengütürk ecem toplar Ömer Çelik ak parti nikah düğün
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