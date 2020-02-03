AK Parti'de ''geç bunları geç'' krizi!

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Ak Parti’de bakan sıkıntısı” başlıklı bugünkü yazısında, “Ak Parti’de bir de bakan sıkıntısı var. Bir değil, birkaç yönlü. Çözüm bulunmuş değil. Nasıl çözüleceği de bilinmiyor. Genelde rahatsızlık büyük. Ama, Reis’in tepkisinden korkulduğu için susuluyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF BEŞTEPE

“Sıkıntının bir nedeni ilişkiler. Parti-bakan ilişkileri bozuk. Milletvekili-bakan ilişkisi felaket. Milletvekilleri burnundan soluyor” diyen İsmet Özçelik, şöyle devam etti:

“Erdoğan birtakım önlemler aldı. Ama sonuç verdiği söylenemez. Bakanların tek derdi Beştepe. Sadece oraya karşı sorumluluk duyuyorlar. ‘Reis bizi beğensin, gerisini boş ver’ anlayışı hakim. Üstelik bunu birlikte çalıştıkları bürokratlarla da paylaşıyorlar. Bütün adımların buna göre atılmasını istiyorlar. Her kararı Beştepe’ye soruyorlar. Buna şube müdürleri de dahil. Yaşananlar artık mizah konusu.”

İsmet Özçelik, şunları yazdı:

“Parti yönetiminde de bakanlara itiraz çok. Bakanların faaliyetleri ile oy arasında bağ kuruyorlar. ‘Onlar çalışacak, halk hissedecek. Bu da oya dönüşecek’ diyorlar. Ama karamsarlık hakim. Bir Ak Parti kurucusu ile bakanları konuştuk. Yılların politikacısı. Devlet tecrübesi de var. Umudu tükenmek üzere. Meclis dışı bakan atamalarına soğuk. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana. Değerlendirmesi özetle şöyle: ‘Bir araştırma yapılmış. Bakanların tanınırlık oranları belirlenmiş. Tanınırlığı yüzde birin altında olanlar var. Bunlarla mı oy artıracağız. Geç bunları geç. Yanlıştan hemen dönülmeli.’

BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ

‘Bakan sıkıntısı’ Beştepe duvarlarını aşmış görünüyor.

‘Erdoğan neşter atacak’ diyenlere rastladım.

Herkes bakan değişikliğini konuşuyor.

Bugün, yarın derken, aylar, yıllar geçti.

‘Hasanali Türküsü’ tabiri kullanılıyor.

Erdoğan’ın hesabı bilinmiyor.

Ama ‘Adam bulamıyor’ diyen çok.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.

Erdoğan’la görüşüp uyarmak isteyenler olmuş.

Ama kimse gerçek düşüncesini söyleyememiş.

Önleri kesilmiş.

Kendileri böyle söylüyor.