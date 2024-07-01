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AK Parti'den CHP'ye ayetle Arapça yanıt

AK Parti'den CHP'ye ayetle Arapça yanıt
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CHP ve AK Parti'nin Üsküdar Gençlik Kolları "Onur Haftası" nedeni ile karşı karşıya geldi. CHP'li Gençlik Kolları'nın açıklamasına, AK Parti'den Arapça bir yanıt geldi.

Her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan Onur Yürüyüşü bu yıl da polis engellemelerine rağmen yurdun bazı bölgelerinde yapıldı.

Yürüyüş günü dolayısıyla CHP Üsküdar Gençlik Kolları da X hesabından yaptığı paylaşım ile 'Onur Haftası'na destek verdi. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları ise paylaşıma Kuran'dan bir ayet paylaşarak yanıt verdi.

CHP'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Eşit ve özgür olarak geldiğimiz dünyaya renkleri sığdıramayanlara inat; gökkuşağının renklerine sevgiyle sarılanların yanındayız! Kimi sevdiğimiz, ne giydiğimiz ya da kim olduğumuzla kimsenin sorunu olmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz! Hür doğup hür yaşayanlara selam olsun!"

AK Parti Gençlik Kolları ise bu açıklamaya Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'deki Ankebut Suritesi 28'inci ayet ile  yanıt verdi:

Etiketler ak parti CHP lgbti onur haftası kuran-ı kerim arapça yanıt
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