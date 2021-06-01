AK Partili başkandan AK Partili kadın üyeye yetki gaspı
AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Partili Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ı dilekçe vermesine rağmen yetki gaspı yaparak konuşturmadı. Belediye Meclisi kapanışında kendisine söz verilmeyen Yılmaz bu duruma isyan etti.
AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Partili Meclis Üyesi Esra Yılmaz'ı dilekçe vermesine rağmen yetki gaspı yaparak konuşturmadı. Belediye Meclisi kapanışında kendisine söz verilmeyen Yılmaz bu duruma isyan etti.
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