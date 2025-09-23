AK Partili belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, ''irtikap'' suçundan tutuklanan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, irtikap suçlamasıyla tutuklanan Kırkkale'nin Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkında 'İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2'nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yehşihan Belediyesi'ne yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Y.N.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

AK PARTİ'DEN İHRACI İSTENDİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

