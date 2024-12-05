AK Partili Belediye'deki TOGG'a haciz konuldu

AK Partili belediyeye önceki dönemden kalan borçları için haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemleri sırasında belediyeye ait bir de Togg marka araca haciz uygulandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya döneminden kalan alacakları tahsil edemeyen bir firma, alacakları için haciz işlemi başlattı.

GazeteDuvar'dan Fatma Keber'in haberine göre bu süreçte, Akçakale Belediye Başkanı AK Partili Abdulhakim Ayhan’ın makam aracı olduğu belirtilen Togg'a haciz konulduğu iddia edildi.

İcra işleminin ardından, araç belediyenin garajına çekilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Ayhan, aracın belediyeye tahsis edilmiş bir Zabıta Müdürlüğü aracı olduğunu söyledi.

Başkan Ayhan, aracın makam aracı olmadığını belirterek “Haciz işlemi söz konusu değildir. Bahsi geçen borçlar, geçmiş dönemlerden kalan borçlardır ve icra başlatan firmanın fatura düzenleme şekli hakkında incelemelerimiz devam etmektedir. Ayrıca, bu tür asılsız iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar