AK Partili Çelik: ''İmamoğlu ve Yavaş özür dilemeli''

AK Pari Sözcüsü Ömer Çelik, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"Bugün en önemli gündü, seçim günüydü. Allah'a şükür hiçbir sorun yaşanmadı. YSK görevlileri görevlerini titizlikle yapıyorlar farkındayız.

Kılıçdaroğlu adına konuşan Yavaş ve İmamoğlu '13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz' dediler. Bu sürçülisan mıydı? Hayır. Bunun kasıtlı yapıldığı belliydi. Seçimin nasıl sonuçlanacağına dair argümanlar ürettiler. Henüz oylar sayılıyorken vatandaşlarımıza saygı çerçevesinde bu ifadeyi kullandıkları için özür dilemeleri gerekiyordu.

"SANDIKLAR SAYILMAYA DEVAM EDİYOR"

Millet iradesi tam olarak tecelli etmemiş, sandıklar sayılmaya devam ediyor. 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyorlar. Bu seçmen iradesine saygısızlıktır. Biz bunu reddediyoruz.

Bunu yaparken şöyle bir yaklaşım üretiyorlar. Onlara göre AA verileri yanlış. Ben şu kurumun, partinin verisini beğenmiyorum diyebilirler ama sadece kendi verilerinin esas kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar! Peki elinizdeki veriler tam mı? Hayır tam değil. Ankara'dan İstanbul'dan İzmir'den gelecek oylar var onları da üstüne koyunca böyle sonuç çıkıyor dediklerinde bu işe başlı başına bütün bir demokratik zihniyete, demokratik çalışmalara saygısızlıktır. Siyasetin, korunması ve geliştirilmesine dönük bir sabotaj girişimidir.

"BUNU NİYE ISRARLA YAPIYORLAR?"

Bunu niye ısrarla yapıyorlar? Bir takım anketler yayınlamaya başladılar, kendilerine çok yüksek puanlarla seçim ilan etmeye başladılar. Buna benzer kampanya sürdürdüler. İki belediye başkanı çıkıyor, anayasal kurumların içinde olan kişiler bu süreçleri görmezden gelerek 13. cumhurbaşkanı diye Kılıçdaroğlu'nu ilan ediyor. Cumhurbaşkanımız ezici bir biçimde önde. Cumhur İttifakı ve AK Parti ezici bir biçimde önde. Biz durum buyken seçim sonucu şudur demiyoruz. Sandıkların tamamı açılmamış çünkü. Açılmamış sandıklara oy atmış vatandaşlarımızın iradesini görmemişiz, onların oylarını yok sayacak bir yaklaşım içine girmeyi demokratik terbiye açısından sakıncalı buluruz.

Bir yenilgiye gerekçe hazırlıyorlar. Ortaya çıkacak tablo karşısında mahçup olacaklar, gerginlik stratejisi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim gecesi sokaklara çıkmayın' demesiyle başladı. Vatandaşlarımız sokaklarda, herhangi bir gerginlik yok... Türkiye, şeffaf biçimde seçim yapabilen demokratik kültüre sahip bir ülke."