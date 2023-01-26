AK Partili isim açıkladı: EYT düzenlemesinde son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, EYT düzenlemesiyle ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, EYT düzenlemesiyle ilgili son duruma ilişkin, "Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı. Teklif çok kısa süre içerisinde sunulacak ve birkaç gün içerisinde komisyonda görüşülecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI! 'EYT İÇİN PARAMIZ HAZIR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamada ödemeler için bütçenin hazır olduğunu vurgularken, "EYT'niin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır" diye konuştu.