AK Partili isim: ''Reis söylesin, ölürüz öldürürüz''

İzmir Karabağlar Belediyesi AK Partili meclis üyesi olduğu iddia edilen Emrullah K.'nın bir video yayınlayarak, Adalet Yürüyüşü başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek bir kelimesiyle ölürüz şehadet için koşar öldürürüz gereken her şeyi yaparız" dedi.



Videoda Emrullah K. konuşurken arkasında da bir grup rabia işaretleriyle ona eşlik ederken görüntüleniyor. Özellikle Emrullah K.'nin “reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek bir kelimesiyle ölürüz şehadet için koşar öldürürüz gereken her şeyi yaparız" ifadeleri dikkatleri çekti.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, AKP’li Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bayır, “Bizler adalet için yürüyoruz. Haksızlığa uğramış herkes için yola çıktık. Bir gün adalet herkese gerekli olacak. Bizler barış, kardeşlik ve huzurdan bahsederken bu tarz olayların yaşanması oldukça düşündürücü ve üzücü. Vaktiyle dindar ve kindar nesiller geliyor demişlerdi. Türkiye nereye gidiyor. İnsanlık nereye gidiyor. Bugün AKP’ye oy vermiş, biri de yarın bir haksızlığa ugrayabilir . Bizler onlar içinde yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.