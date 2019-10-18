AK Partili siyasetçi LGBT broşürü nedeniyle kızını Boğaziçi'nden aldı

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan AK Partili siyasetçi Binboğa, kızının Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü'nün okulda broşür dağıttığını söyledi.

"SINIFINDA O KADAR ÇOK LEZ VARMIŞ Kİ..."

Okula giden ve dekanlığa şikayette bulunan Binboğa, “Dekanlığa gittim. Haddinizi bilin. Kızımı okuldan alırım 1 senesini kaybeder gerekirse ama bu okulda okutmam” dediğini belirtti.

Dekanlığın “onlara karışamayız” yanıtında bulunduğunu belirten Binboğa, “Daha henüz 19 yaşında. Onlarla mücadele edecek durumda değil. Sınıfında o kadar çok lez varmış ki orada gördüm. Erkek olsaydı almazdım ama kız çocuğu orada harcanıyor maalesef” diyerek kızının okuldaki kaydını dondurduğunu açıkladı.

“Bir yandan üzülüyorum orayı onlara bırakıyoruz diye ama o şerefsizlerin de bin tane tuzağı vardır” diye gelen kullanıcı yorumlarına cevap veren AK Parti’li siyasetçi Binboğa, “Kızım mutlu o yüzden çok da önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'li siyasetçi Binboğa'nın o paylaşımları: