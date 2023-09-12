AK Parti'nin 3 büyükşehirdeki adayı kim olsun anketleri açıklandı

Artık 6 aydan kısa bir süre kalan Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti henüz adaylarını açıklamazken kulislerde her gün yeni bir muhtemel aday adayının adı konuşuluyor. Bu süreçte ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AK Parti'nin adayı kim olsun anketi yaptı. İşte sonuçlar....

ORC Araştırma, AK Parti'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.



3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.



Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.



ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:



M. Tevfik Göksu

Oy veririm %44,2

Oy vermem %44,5

Kararsız %11,3



Murat Kurum

Oy veririm %42,1

Oy vermem %44,9

Kararsız %13



Fahrettin Koca

Oy veririm %40,2

Oy vermem %46,5

Kararsız %13,3



Süleyman Soylu

Oy veririm %38,7

Oy vermem %45,9

Kararsız %15,4



Hilmi Türkmen

Oy veririm %36,1

Oy vermem %47.8

Kararsız %16,1 ORC Araştırma'nın Ankara için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:



Osman Gökçek

Oy veririm %43,9

Oy vermem %41,6

Kararsız %14,5



Süleyman Soylu

Oy veririm %43,2

Oy vermem %44,1

Kararsız %12,7



Murat Kurum

Oy veririm %41,5

Oy vermem %45,2

Kararsız %13,3



Turgut Altınok

Oy veririm %40,6

Oy vermem %46,9

Kararsız %12,5



Murat Köse

Oy veririm %40,2

Oy vermem %46,5

Kararsız %13,3



ORC Araştırma'nın İzmir için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle: Hamza Dağ

Oy veririm %36,8

Oy vermem %52,5

Kararsız %10,7



Mahmut Özgener

Oy veririm %34,9

Oy vermem %53,2

Kararsız %11,9



Şebnem Bursalı

Oy veririm %32,8

Oy vermem %53,5

Kararsız %13,7



Mehmet Kasapoğlu

Oy veririm %31,6

Oy vermem %57,2

Kararsız %11,2