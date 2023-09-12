AK Parti'nin 3 büyükşehirdeki adayı kim olsun anketleri açıklandı
Artık 6 aydan kısa bir süre kalan Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti henüz adaylarını açıklamazken kulislerde her gün yeni bir muhtemel aday adayının adı konuşuluyor. Bu süreçte ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AK Parti'nin adayı kim olsun anketi yaptı. İşte sonuçlar....
ORC Araştırma, AK Parti'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.
3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.
ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:
M. Tevfik Göksu
Oy veririm %44,2
Oy vermem %44,5
Kararsız %11,3
Murat Kurum
Oy veririm %42,1
Oy vermem %44,9
Kararsız %13
Fahrettin Koca
Oy veririm %40,2
Oy vermem %46,5
Kararsız %13,3
Süleyman Soylu
Oy veririm %38,7
Oy vermem %45,9
Kararsız %15,4
Hilmi Türkmen
Oy veririm %36,1
Oy vermem %47.8
Kararsız %16,1
ORC Araştırma'nın Ankara için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:
Osman Gökçek
Oy veririm %43,9
Oy vermem %41,6
Kararsız %14,5
Süleyman Soylu
Oy veririm %43,2
Oy vermem %44,1
Kararsız %12,7
Murat Kurum
Oy veririm %41,5
Oy vermem %45,2
Kararsız %13,3
Turgut Altınok
Oy veririm %40,6
Oy vermem %46,9
Kararsız %12,5
Murat Köse
Oy veririm %40,2
Oy vermem %46,5
Kararsız %13,3
ORC Araştırma'nın İzmir için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:
Hamza Dağ
Oy veririm %36,8
Oy vermem %52,5
Kararsız %10,7
Mahmut Özgener
Oy veririm %34,9
Oy vermem %53,2
Kararsız %11,9
Şebnem Bursalı
Oy veririm %32,8
Oy vermem %53,5
Kararsız %13,7
Mehmet Kasapoğlu
Oy veririm %31,6
Oy vermem %57,2
Kararsız %11,2
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