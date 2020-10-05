AK Parti'nin eski bakanları makam araçlarından inemedi!

Sayıştay, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 2019 yılı denetim raporlarını TBMM Başkanlığı'na 22 Eylül'de teslim etti.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporunda yer alan bir bulgu AKP iktidarında kamuda yaşanan araç saltanatının tam gaz sürdüğünü ortaya çıkardı. Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Başkanlığı, eski bakanlara ‘makam tipi' lüks araç tahsis etti.

İSİMLER YAZILMADI

Özel şirketlerden kiralama yoluyla alınan araçların yakıt ve diğer giderlerinin de bakanlık bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Denetçiler raporda hangi isimlere araç kiralandığını ve ne kadar harcama yapıldığını yazmadı. Sayıştay, eski bakanlara makam aracı tahsis edilmesinin yasalara uygun olmadığını belirterek, uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

Hali hazırda Murat Kurum'un görev yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştu. Sırasıyla Erdoğan Bayraktar, İdris Güllüce, Fatma Güldemet Sarı ve Mehmet Özhaseki'nin görev yaptığı bakanlık için hazırlanan denetim raporunda ihale ve alımlarda yaşanan usulsüzlükler de yerde buldu. Ayrıca, denetçiler imar barışı sürecinde açılan çok sayıda davanın kaybedilmesi sonucunda mahkeme giderlerinin arttığına dikkat çekti.

8 AYDA 386 MİLYON 2 YILDA 1.4 MİLYAR

Kamu kurumlarının özel şirketlerden kiraladığı lüks araçlar için ödenen para devletin bütçesinden geniş yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde kamu kurumlarına özel şirketlerin yapılan taşıt kiralama işlemi için toplam 386 milyon lira ödendi. Ekonomik sıkıntıların artmasının ardından Eylül 2018 yılında hükümet, kamuda tasarrufa geçileceğini söylerken, o tarihten bu yana geçen 23 ayda devletin bütçesinden kiralık araçlar için toplam 1 milyar 435 milyon lira çıktı.

