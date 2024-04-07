AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti adayının kazandığı seçimler, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine YSK tarafından iptal edildi. Seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.
Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi.
Siverek'te seçim sonuçları:
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol