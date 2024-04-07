AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti adayının kazandığı seçimler, Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine YSK tarafından iptal edildi. Seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

Siverek'te, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni AK Parti önde tamamladı. Seçimlerde 45 bin 369 oy alan AK Parti adayı Ali Murat Bucak mazbatasını alarak, göreve başladı. Ancak, seçim sonuçlarına Yeniden Refah Partisi itirazı etti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazı görüşen Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, seçimlerin iptal edilerek, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılmasına karar verdi.

Siverek'te seçim sonuçları:

DHA