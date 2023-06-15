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AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı

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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti.

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından tüm gözler ikici toplantıya ve çıkacak sonuca odaklanmışken Gazeteci Cem Küçük canlı yayında asgari ücretin ne kadar olacağını duyurdu.

Küçük, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti. "Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar" diyen Küçük net olarak 11 bin lira olacağını söyledi.

Küçük ayrıca, "Burada özel sektöre büyük iş düşüyor, bu zammı verdiğin zaman, markette et 300 liradan 400 liraya gelirse, süt 18 liradan 30 lira olursa bunun bir anlamı yok" dedi.

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