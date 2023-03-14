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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem akdeniz akdeniz'de deprem
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