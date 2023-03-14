Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
*
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-14
Saat:19:35:58 TSİ
Enlem:35.556 N
Boylam:21.818 E
Derinlik:4.22 km
Detay:https://t.co/LIIkM1D4of@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol