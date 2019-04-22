Aksaray'da 4 flamingo öldürüldü

Aksaray'da avlanması yasak olan flamingolara ateş edildiği ihbarını alan ekipler olay yerine gittiğinde 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü.



Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye Sazlığı'na yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine sazlık alana giden ekipler kimliği belirlenemeyen kişiler arafından tüfekle ateş edilen 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü. Ekipler, flamingoları öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.