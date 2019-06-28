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  3. 28 Haziran 2019 22:52

Akseki cezaevi aracı devrildi: Yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir cezaevi aracı yağmur nedeniyle devrildi. Meydana gelen kazada mahkumlar ve askerler yaralandı. Yaralanan kişiler tedaviye alındı.

Akseki cezaevi aracı devrildi: Yaralılar var
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Antalya'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Akseki- Konya yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.

D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazasıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DHA

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