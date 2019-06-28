Akseki cezaevi aracı devrildi: Yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında, Akseki- Konya yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.
D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazasıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
DHA