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Akşener ittifak eleştirisine böyle yanıt verdi: DEM’e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz

Akşener ittifak eleştirisine böyle yanıt verdi: DEM’e teşekkür, bize küfür ediyorsunuz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ziyareti sırasında seçime ayrı girmeleri nedeniyle kendisini eleştiren vatandaşa yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye başkan adayı Hüseyin Bayındır ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ilçede Çarşı İçi Caddesi’nde çarşı esnafıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, CHP ile ittifak yapmadığı için Akşener'e tepki gösterdi. Akşener, "Siz CHP'de neden Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz?" diyen vatandaşa, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de" karşılığını verdi. Vatandaşın üzerindeki yırtık montu gösterip "Perişan oluyoruz" demesi üzerine de Akşener, "Ama Mansur Bey'i seçtik, niye bunu düzeltmedi o zaman? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin şerrinden ailemi emanet ettim" dedi. Vatandaşın, "Niye döndünüz?" diyerek, tepkisini sürdürmesi üzerine de Akşener, "Sizin için mi parti kurduk biz, millet için parti kurduk. Vermeyin bize kardeşim, CHP'ye destek verin, seçtirin. DEM’e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tartışmanın ardından Akşener, esnaf ziyaretine devam etti.

Etiketler dem ittifak Meral Akşener
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