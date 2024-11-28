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Alaattin Çakıcı, Ogün Samast ile neden görüştü?

Alaattin Çakıcı, Ogün Samast ile neden görüştü?
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Alaattin Çakıcı ile Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın aynı masada oturduğu fotoğraf tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili Çakıcı cephesinden açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "benim dava arkadaşımdır" dediği yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı, Hrant Dink cinayetinin tetikçisi olan ve geçen yıl tahliye edilen Ogün Samast'la bir araya geldi.

Samast ve Çakıcı'nın aynı masada yer aldığı görüntülerin kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından Çakıcı'nın yakın çevresinden olan Üzeyir Çakmaktaş, fotoğrafa dair iddialara yanıt verdi.

Çakmaktaş, Ogün Samast ile Çakıcı'nın aynı cezaevinde yattığını ve oradan tanıştıklarını öne sürdü. 

"HOŞ GELDİN DEMEK AMACIYLA..."

Çakmaktaş'ın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ogün Samast, Alaattin Çakıcı ile aynı cezaevinde 5-6 yıl birlikte yatmış, oradan tanışıyorlar. Fotoğraf, Karadeniz’e sıla-i rahim için gelen Alaattin Çakıcı’yı görmek ve “hoş geldin” demek amacıyla yapılan bir ziyarette çekilmiştir. Durum bundan ibarettir.

Başta FETÖ’nün provokatörü Cevheri Güven olmak üzere, FETÖ ve Soros tayfası bu ziyareti bağlamından koparıp saptırarak “öküz altında buzağı arayan” gülünç ve absürt yorumlara girişmiştir. Niyet okuyucusu zırtapoz fettanların hezeyanları işte!...

"NORMAL BİR DAVRANIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Ogün Samast’ın Alaattin Çakıcı’ya “hoş geldin” demesi: Aynı cezaevinde bulunan bir hemşehrisinin bu insani selamlaması, gizli bir ajanda veya mesaj içermez. Normal bir davranış olarak değerlendirilmelidir.

Alaattin Çakıcı’nın duruşu: Çakıcı, bilenlerin malumudur ki, bir mesaj verecekse bunu açıkça ve doğrudan kendisi yapar; kimsenin üzerinden mesaj iletmez. Ayrıca, Çakıcı (çocukları dahil) hiç kimseye el öptürmediği gibi Ogün Samast’a da böyle bir şey yaptırmamıştır."

Alaattin Çakıcı ve Ogün Samast aynı karedeAlaattin Çakıcı ve Ogün Samast aynı karedeGüncel

 

Etiketler ogün samast alaattin çakıcı Hrant Dink
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