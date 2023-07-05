Alevilerin seçimlerde hangi partiye oy verdiği belli oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 14 Mayıs seçimlerinde Alevilerin hangi partilere oy verdiğini analiz etti.

Araştırma kuruluşu TEPAV 14 Mayıs 2023 seçimlerini ile 2018 genel seçim sonuçlarını kıyaslayarak Alevi seçmenlerinin oylarının hangi bölgelerde hangi partilere gittiğini ortaya çıkardı.



Araştırmanın sonucuna göre Alevi yerleşimlerinde CHP oylarını yüzde 11,5 oranında artırdı. AK Parti ise 2018'de yüzde 3,2 olan oy oranı yüzde 5,2 seviyesine çıkardı.



TEPAV üyesi araştırmacı Mert Uzunsoy, yapılan Alevi oyları araştırmasını paylaşarak oy oranlarındaki yükseltileri partilere göre açıkladı.

14 Mayıs 2023- 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin kıyaslandığı araştırma çok merak edilen Alevi oylarının dağılımını da gözler önüne sermiş oldu.



Ulusoy paylaşımında seçim grafiklerini çözümleyerek "Alevi yerleşimlerinde CHP %11,5 oy artırmış durumda ancak hala 2011'deki seviyede değil.

2011'de bu oran %88 idi.

AK Parti %3 civarında bir oy almış görünüyor.

Bir kısmı sandık görevlileri olabilir.

TİP ise Türkiye genelinin 0,9 puan üzerinde.

HDP ise oylarının 2/3'ünü kaybetmiş. Barajın %7'ye çekilmesi Alevi seçmeni HDP'den uzaklaştırmış" değerlendirmesinde bulundu.



2018 seçimlerinde HDP'nin birinci parti olduğu mahallelerin de mercek altına alındığı araştırma sonucuna barajın yüzde 7'e çekilmesi ile birlikte HDP'ye oy veren Alevilerin oylarını CHP almış görünüyor.





Mert Ulusoy'un HDP'ye oy veren Alevi oylarının kıyaslandığı paylaşımında ise "2018'de HDP'nin birinci parti olduğu mahallelerde oy değişimleri. HDP %7 oy kaybederken, CHP'de %7,3 oy artışı var. AK Parti ise %0,8 oy kaybetmiş görünmektedir" bilgilerini paylaştı.