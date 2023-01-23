Ali Erbaş: Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TRT Haber canlı yayınında 2023 hac başvuruları hakkında açıklamada bulundu.

Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik.

Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak.

İsveç'te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak. İsveççe mealleri verilecek. Bir açıklama yaparak saygımızı ortaya koymuş olacağız. Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Bu bir kötülüktür. Bunu hayra dönüştürmek de bizim işimizdir.

Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.

"Son başvuruyu 31 Ocak'a kadar uzattık"

26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.

Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.

Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.

"10 yıl önce kaydolan 100 kere kuraya giriyor"

Bu uygulamayla 10 yıl önce kaydolmuş vatandaşlarımız bu sene 100 kere kuraya giriyor. Bu yüzden eskiden başvuranların kurasının çıkma ihtimali çok daha yüksek.

Hacca mütacaat etmiş bekleyen vatandaşların yaş ortalaması şu anda 57. Bu başvurularla birlikte değişebilir.