''Allah dört eşe izin vermez' diyenler büzük dini kursun''

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Serdar Tuncer, “Boğa boynuzu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “‘Benim Allah’ım hayvanların böyle katledilmesini(!) emretmiş olamaz’ diyen de, ‘benim inandığım Allah dört eşle evlenmeye müsaade etmez’ diyen de, ‘Allah katında din İslam’dır dediğimiz zaman diğer inanç sahiplerine ayıp etmiş oluyoruz’ diyen de dini kendi aklına uydurmaya çalışmaktadır ve halt etmektedir” diyen Tuncer, “Ama hiç kimse de kalkıp yaşamaya büzüğü yemedi diye bu dini kendine uydurmaya kalkmasın! Kurun kendinize bir büzük dini, yazın bir kitap, belirleyin ibadeti yasağı kafanıza göre, oh mis, karışan mı var!” ifadelerini kullandı.