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Altın fiyatları yeniden zirvede: Şov devam ediyor

Altın fiyatları yeniden zirvede: Şov devam ediyor
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Geçtiğimiz hafta son 3,5 yılın en kötü haftasını geçirip peş peşe kırdığı rekorları silen altın jeopolitik riskler nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Dolar ve Euro da TL karşısındaki zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının enflasyonist etki yaratma tehdidiyle geçtiğimiz hafta yüzde 4,57 değer kaybıyla son 3,5 yılın en kötü haftasını geçiren altın yeni haftaya da yükselişle başladıktan sonra jeopolitik risklerden güç alarak son 1 haftanın zirvesine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde öğlen seansından sonra 2 bin 581 dolardan tepki alım başlatan ons altın bu yükselişini yeni güne taşıdı.

Piyasalar, jeopolitik gerilimlerin yanında Fed’in para politikasını etkileyebilecek veri ve sözlü yönlendirmeleri de izlemeye devam ediyor. Buna göre bu hafta faiz indirimi yörüngesine ilişkin Fed yetkililerinin yapacağı konuşmayı bekleyen piyasalar, şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime %58,4 ihtimal verirken faizlerin sabit tutulmasına %41,6 ihtimal veriyor.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,60 TL'den başlayan Dolar 34,58 TL'den,

36,69 TL'den başlayan Euro 36,57 TL'den,

43,90 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,73 TL'den,

22,42 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,46 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 622 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 629 Dolar'dan,

2 bin 918 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 929 TL'den,

4 bin 984 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 914 TL'den,

20 bin 495 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 803 TL'den,

34,93 TL'den başlayan Gümüş 34,84 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 91 bin 914 Dolar'dan başlayan Bitcoin 91 bin 740 Dolar'dan,

3 bin 128 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 129 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 73,18 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,73 Dolar'dan işlem görüyor.

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