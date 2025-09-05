  1. Anasayfa
Altın yine coştu! Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Altın yine coştu! Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü
Güncelleme:

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında beklentilerin altında kaldı. Veriyle birlikte altın rekor tazeledi. Gram altın 4 bin 757 lirayı gördü.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Verilere göre, tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Piyasalar tarım dışı istihdamın 75 bin seviyesinde artmasını öngörüyordu.

İşsizlik oranı ise beklentilerle uyumlu olarak yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak kaydedilmişti.

Federal Rezerv (Fed) açısından kritik göstergelerden olan ortalama saatlik kazançlar ise beklentiler doğrultusunda arttı. Ağustosta ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.

Altın rekor tazeledi

ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası yükselişe geçen ons altın 3 bin 586 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 4 bin 757 lira ile rekor tazeledi. 

Saat 15.45 itibariyle gram altın 4 bin 741 lira, çeyrek altın 7 bin 779 lira ve cumhuriyet altını 31 bin 843 liradan satılıyor. 

