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Altından bir rekor daha... Dolar ve Euro da zirvede

Altından bir rekor daha... Dolar ve Euro da zirvede
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ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin gölgesinde altın fiyatları yeni bir rekor kırarken Dolar ve Euro ise TL karşısında zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Küresel piyasalarda piyasalar, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına çevrilmişken, yeni haftada başta altın olmak üzere özellikle değerli metalle haftaya yeni rekor seviyelerinden başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin de Türk Lirası karşısındaki zirve seyri de devam ediyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,97 TL'den başlayan Dolar 33,99 TL'den, 

37,72 TL'den başlayan Euro 37,83 TL'den, 

44,73 TL'den başlayan Sterlin 44,90 TL'den, 

24,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 24,23 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,94 TL'den, Euro 37,66 TL'den, Sterlin 44,57 TL'den, Japon Yeni ise 24,16 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 586 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 581 Dolar'dan, 

2 bin 820 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 817 TL'den, 

4 bin 630 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 665 TL'den, 

19 bin 48 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 161 TL'den, 

33,83 TL'den başlayan Gümüş ise 33,53 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen haftaki kapanışta Ons altın 2 bin 568 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 800 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 617 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 996 TL'den, Gümüş ise 32,72 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 329 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 662 Dolar'dan, 

2 bin 279 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 278 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 71, 66 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,33 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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