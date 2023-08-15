Ankara için yüksek sıcaklık uyarısı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıklarından dolayı kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları 11.00-16.00 saatleri arasında zorunda olmadıkça sokağa çıkmaması konusunda uyardı.

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisindeyken Ankara Büyükşehir Belediyesinden yurttaşlara uyarı geldi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Sıcaklıkların artış gösterdiği bugünlerde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, yaşlılarımız ve çocuklarımızın özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında tedbirli olmalarını ve zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını önemle rica ederiz” denildi.