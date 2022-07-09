Ankara'da 5 kamu hastanesine kilit vurulacak

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Başkent Ankara'da 5 kamu hastanesi kapanacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Başkent’te sağlık hizmetinde yaşanacak sıkıntıları değerlendirdi. Yalçınkaya, şu görüşleri dile getirdi:

“Özellikle AKP’nin iktidar olması ile Cumhurbaşkanı’nın da hayalindeki bir proje ama maalesef uygulama hayatına 2010’dan sonra geçti. Hızlı bir şekilde geçti. Şu ana kadar Türkiye genelinde 13 tane şehir hastanesi var. Bizim kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan 13 şehir hastanesi var. 5 tanesi de önümüzdeki yıllar itibariyle hizmete girecek. Yani şehir hastaneleri toplamda 18’i bulacak. Cumhurbaşkanlığı planlaması çerçevesinde de bu zaten ifade edilmişti daha önce.

Ankara’daki ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi. İki yıl önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hizmete açılmıştı. Şimdi açıkçası, biz Ankara için sağlık hizmetlerinin son çivisi olarak değerlendiriyoruz Etlik Şehir Hastanesi’ni. Ciddi anlamda kaos yaratacak. Çünkü Bilkent Şehir Hastanesi örneği var önümüzde ve Ankara’da sağlık hizmetlerine sorunlar yarattı Bilkent Şehir Hastanesi.

KAPANACAK HASTANELER YOKSUL HALKIN YAŞADIĞI BÖLGEDE

Gerek şehrin dışında olması nedeniyle gerekse açılması esnasında kapatılan kamu hastaneleriyle beraber pandemide bu sorun daha da görünür oldu. Biz o yüzden sağlık meslek örgütleri özellikle şehir hastanesinin açılması sürecinde mevcut kamu hastanelerinin kapatılmaması, Etlik Şehir Hastanesi’nin de açılmaması kapsamında mücadele veriyoruz. Bunu şu anlamda veriyoruz, Etlik Şehir Hastanesi ile kapanması planlanan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi gerçekten yoksul halkın yaşadığı bölgede yayılmış hastaneler ve yoksul halkın ulaşılabilir sağlık hizmetine erişimini sağlıyor bu hastaneler.

Şehrin çeşitli noktalarına yayılmış bu hastaneleri kapatıp şehrin bir noktasında, ulaşımı sıkıntılı olan bir noktasına şehir hastanelerinde hastaları toplamak, vatandaşları buraya yönlendirmek gerçekten halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini engelleyecek, ciddi anlamda kaos yaratacak.

ANKARA'DAKİ YATAK SAYISININ YÜZDE 20'Sİ KAPANACAK

Bu kapanacak beş hastanenin toplam yatak sayısı 2 bin 200 civarında. Hemen hemen ilimizdeki kamu hastaneleri içerisindeki yataklarına oranı yüzde 20’ye tekabül ediyor. İlimizde yaklaşık ayaktan başvuruların yüzde 27’sini karşılıyor bu beş hastane. Hem eğitim misyonu olan bu hastaneler hem de hizmet anlamında bu kadar yükü çeken hastaneler, kapatıp bu hastanelerin başka bir merkeze toplanması ciddi anlamda kamu zararı olarak düşünüyoruz. Şehir hastaneleri, sağlığa ayrılan bütçeleri hortumluyor. Şu anda ülkemizde 13 şehir hastanelerinin 2022 yılı itibariyle bütçe biliyorsunuz 21.6 milyardı. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin içerisinde yüzde 19’lara tekabül ediyordu. Geçen haftalar içerisinde ek bütçe görüşmeleri yapıldı. Ek bütçe kapsamında şehir hastanelerinin bütçesi de artırıldı. Yüzde 20’ye yakın bütçede artış yapıldı ve 4,2 milyarlık ek ödeme gerçekleşti Şehir Hastaneleri’ne.

Kamu üniversite hastanelerinde ciddi bir kriz yaşanıyor. 2022 yılında geçen hafta görüşülen bütçe kapsamında şehir hastanelerine kullanım bedeline 3,6 milyarlık bütçe ayrılmış, hizmet bedeline de ekstradan 700 milyonluk bütçe ayrılmış. Bu hastaneler ek bütçe kapsamında 3,6 milyara bağlanırken, 127 tane YÖK’e bağlı üniversitelere ayrılan kaynak 8,2 milyar. Bu ciddi bir kaos oluşturacak bu durumda. Beş şehir hastanesi açılacak Etlik Şehir Hastanesi ile bunlar hemen hemen bütçede yükü yüzde 39 artıracak. Yüzde 19, yüzde 20’lerde bütçesi olan şehir hastanelerin bu beş şehir hastanesinin açılması ile bütçedeki payı yüzde 26’lara çıkacak. Hem sağlık bütçesine zarar veriyor, dolayısıyla halkın daha fazla katkı katılım payı ödeme kapsamından çıkarılan ilaçlar, tedavi kapsamından çıkarılan tedavi yöntemleri daha fazla katılım payı daha fazla GSS primleri gibi ödemeler yoksul halkımıza yansıyor.

KAMU HASTANESİ 31’E DÜŞECEK

Bu kent iki tane şehir hastanesini kaldıramaz. Evet, Ankara Türkiye genelinde hastalara hizmet veren bir ilimiz ama şöyle de bir boyutu var. Ankara’da çok fazla özel hastane yoğunluğu var. Kamu hastaneleri düşük ve kamu hastaneleri yoksul halka hizmet ediyor. Bu Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kamu hastanesi 31’e düşecek. Türkiye genelinde hastanelerin yüzde 37’si özelken; Ankara ilinde yüzde 45’i özel. Türkiye genelinde hastanelerin yüzde 59’u Sağlık Bakanlığı’na bağlıyken; Ankara’da yüzde 42. Zaten Ankara’da Türkiye genelinin altında bir kamu hastanesi sayısı var.

GATA KAPANMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

En büyük risk Gülhane Eğitim ve Araştırma için de var. Bugün Cumhurbaşkanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na sorduğunuzda çok açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama şehir hastanesi açıldığı takdirde hemen yanındaki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi dediğimiz hastane de kapanma riski ile karşı karşıya. Kapanma derken topyekün bir kapanmadan bahsetmiyoruz ama hizmetin daraltılması söz konusu olabilir. Nasıl olabilir? Askeri personele daraltılmış bir hizmet sunma modeline dönüşebilir yeniden. Sağlık bürokrasisi tarafından ifade ediliyor. Muhtemelen bu uygulanacak. Gülhane tüm nüfusa hizmet vermesinden vazgeçilecek sadece eski usulde olduğu gibi askeri personele hizmet verme gibi durumu doğabilir. Çünkü Etlik Şehir Hastanesi açıldığında işletmecileri hemen yanındaki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni bu kapasitede hizmet vermesini istemeyeceklerdir."