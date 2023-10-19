Ankara'da çiftlik evinde silahlar konuştu! 2 ölü, 1 yaralı var

Ankara'nın Mamak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir çiftlik evinde Y. B., L.G. (41) K. F. (37) ve O. K. (24) husumetli oldukları F.C. (41) ve kardeşi G.C.'in (38) çiftliğine geldi.

Burada iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada F.C. ve G.C. hayatını kaybederken Levent Güvenç ağır yaralandı.

Olayla ilgili K. F. ve O. K. gözaltına alındı. Firari Y. B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

DHA