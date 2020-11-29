Ankara'da okul öncesi eğitimde yeni karar

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İstanbul'dan sonra başkent Ankara'da da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi
Türkiye'de koronavirüs salgının merkezi olan İstanbul'da anaokulları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştı.
Anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararı
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