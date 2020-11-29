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  3. 29 Kasım 2020 14:51

Ankara'da okul öncesi eğitimde yeni karar

Ankara Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Ankara'da okul öncesi eğitimde yeni karar
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İstanbul'dan sonra başkent Ankara'da da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi

Türkiye'de koronavirüs salgının merkezi olan İstanbul'da anaokulları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştı.

Anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararıAnaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararı

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