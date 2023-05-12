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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti
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Ankara'da kuvvetli yağış etkisini gösterirken bazı bölgelerde meydana gelen su baskınlarını vatandaşların zor anlar yaşattı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda yaşanan su baskınları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafikte aksamalar yaşanıyor.

YAĞIŞ BİRÇOK YERİ ETKİLEDİ

Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü. Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.

Etiketler ankara sağanak yağış
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