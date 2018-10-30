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  3. 30 Ekim 2018 16:21

Antalya'da uçak düştü: 2 ölü

Antalya'da ilaçlama uçağı düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da uçak düştü: 2 ölü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı öldü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini kaydetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı'nın cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı. 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." dedi. 

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017’de Çorlu’da, 28 Eylül 2018’de de Aydın’ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

DHA

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