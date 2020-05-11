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  3. 11 Mayıs 2020 17:03

AOÇ, koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını erteleme kararı aldı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle kira alacaklarında 3 ay erteleme yapacağını duyurdu.

AOÇ, koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını erteleme kararı aldı
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün "Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlardan 1 Nisan'dan itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller, başvuru şartları aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenirken, Tarım ve Orman Bakanı, bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatabilecek.

Anılan alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın tahsil edilecek.

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