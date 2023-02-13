Apple’ın aylık abonelikle iPhone satma programı ertelendi

Apple, taksit ödeyerek iPhone sahibi olabileceğiniz yeni bir satın alma modeli üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre bu sistem, bahar aylarına kadar devreye alınmayacak.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri, küresel çip krizi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle fiyatları artırmak zorunda kaldı.

Akıllı telefonlara eklenen yeni özellikler; maliyetlerin yükselmesine neden olurken, Apple ise farklı bir çözümle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aylık taksitle iPhone devri

Apple’ın iPhone ve diğer cihazları için bir “abonelik” sistemi getirmeyi gündemine aldığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bir uygulama ile platforma üye olurmuş gibi aylık belli miktarlarda ödeme yapılarak yeni bir iPhone satın alınabilecek.

Apple’ın bu hizmetini Türkiye’de uygulamaya alıp almayacağına dair herhangi bir bilgi yok.

Gelen bilgilere göre bu sistem, bahar aylarına kadar devreye alınmayacak. Söz konusu programın, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 14 ile birlikte duyurulması bekleniyordu.

Ancak gelen bilgilere göre Apple, teknik aksaklıklar nedeniyle projeyi biraz yavaş ilerletiyor.

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Ortaya atılan iddialara göre, yeni iPhone modellerinin aylık abonelik ücretleri şöyle olacak:

iPhone 13: 35 dolar

iPhone 13 Pro: 45 dolar

iPhone 13 Pro Max: 50 dolar

Henüz bu projenin gerçekleşmesine vakit olduğunu aktaran kaynaklar, Apple’ın böylelikle satışlarını artırmayı planladığını belirtti.

Apple, eğer bu adımı gerçekleştirirse Apple Music ve Apple Arcade gibi dijital aboneliklerin yanı sıra ilk kez cihazlar için benzer bir abonelik sistemini getirmiş olacak.