Arda Güler kararı: Letonya - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun 3'üncü haftasında Letonya ile Türkiye karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Letonya, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun 3'üncü haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Karşılaşma Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar görev alacak. Letonya - Türkiye maçı 21.45'te başlayacak

İLK 11'LER

Letonya: Purins, M. Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

2 MAÇTA 1 GALİBİYET

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar bu süreçte Ermenistan deplasmanından galip ayrıldı. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a ise 2-0 mağlup oldu.