Arda'nın göğsünden mermiyi çıkardılar

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde nereden geldiği belli olmayan serseri kurşunla yaralanan 10 yaşındaki Arda’nın vücudundaki kurşun ameliyatla alındı. Kurşunu teslim alan polis tabancayı ve sahibini arıyor.



Önceki gün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan GAP SUKAY Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Ailesiyle otururken henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Arda Şeyhalıgil yaralandı. Yaralanan çocuğun doktor babası ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracıyla hastaneye kaldırdı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan Arda’nın gövdesindeki kurşun, 1,5 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ile birlikte ameliyat sonrası Arda’yı tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kör kurşun küçük Arda'yı vurdu !

Ameliyat sonrası Arda’nın gövdesinden çıkarılan yaklaşık 20 milimetrelik kurşun polise teslim edildi. Anne İlkay Şeyhanlıgil, “Anne canım acıyor” diyen çocuğunun başından bir an bile ayrılmayarak, sorumluların yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Harran Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, “Geçmiş olsun diyorum. Gerçekten hastamız için, şehrimiz için çok talihsiz bir olay yaşadık. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hastamızı hassas bir şekilde karşıladık. Bu arada çocuk cerrahisinin değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Erman hocama hasta ile çok yakından ilgilendi.

Biz hastamızı aldıktan sonra ilk etapta hemen değerlendirmelerimizi yaptık. Bir takip sürecinden sonra da 8 saat içerisinde ameliyatı alarak başarılı bir şekilde çıkardık. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar şehrimizde bir daha yaşanmaz. Öylesine masum bir evladımızın bu şekilde bir yaralamasından dolayı son derece üzüntü duymakla beraber, ameliyatın da başarılı geçmesinden son derece memnunuz. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ise “Zorlu bir ameliyat geçirdik. Çok şükür başarılı bir şekilde atlattık. Bu yıl içerisinde serseri kurşunlarla yaralanmalarda 3'ncü vakayı ameliyata aldım. Maalesef bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. İnşallah bundan sonra bu son olur. Kurşun lokasyon itibarıyla ana damarlara ve ciddi organlara çok yakın yerdeydi. Ameliyat riskli olmasına rağmen çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah durum böyle giderse birkaç gün içerisinde hastamızı taburcu edeceğiz” diye konuştu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, şüpheli kişi ve tabancanın bulunması için çalışmasını sürdürüyor.