Artvin'de heyelan korkuttu: 6 Lüks araç ve 1 motosiklet zarar gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir site otoparkındaki 6 lüks araç ile 1 motosiklete zarar verdi.

Artvin’de meydana gelen heyelan, bir otoparktaki araçlara zarar verdi.

6 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLET ZARAR GÖRDÜ!

Edinilen bilgiye göre, ilçenin liman bölgesinde bulunan bir sitenin arka tarafında bulanan yamaçta sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları site otoparkındaki araçların üzerine düştü. Otopark içinde bulunan 6 lüks araç ve bir motosiklet zarar görürken, heyelanda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı açıklandı. Yaşanan heyelan sonrası ekipler bölgede çalışma başlattı.

İHA