Askeri okul öğrencilerinin aileleri de AK Parti önünde eylem başlattı

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından, FETÖ iddiasıyla tutuklanan askeri okul öğrencilerinin aileleri de İstanbul'daki AK Parti binasına yakın bir bölgede toplanmaya başladı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ' iddiasıyla tutuklanan askeri öğrencilerin aileleri, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınında oturma eylemi başlattı.

Çocuklarının suçsuz olduklarını ifade eden aileler, tahliye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin konuşan bir aile ferdi, "Adalet gelene kadar buradan ayrılmayacağız" derken; bina önünde bulunan bir anne de "Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Bizler mağdur anneleriz." ifadelerini kullandı.

