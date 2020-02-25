Atakan Kayalar hakkında kan donduran sözler! Üniversiteden kovuldu

Özyeğin Üniversitesi’nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan N., son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Erkan N., Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki çocuğu hedef gösterdi.

"İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

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