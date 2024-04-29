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Ataşehir'de 4 katlı binada yangın

Ataşehir'de 4 katlı binada yangın
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Ataşehir'de bulunan dört katlı bir binada meydana gelen yangında, bir kişi duman nedeniyle etkilendi, bir kişi ise ellerinin yanması sonucu yaralandı.

Yangın, saat 20.00 sularında Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki dairede çıkan yangın büyüyerek tüm evi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi de ellerinin yanması sonucu yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede yaşayan çocuk, "Ben arka odadaydım. Sonra ön odada babam ile amcalarım sobayı yakıyordu. Birden yangın ve büyük bir ateş gördüm. Kardeşimle birlikte yan odaya gittim, cam patladı. Sonra aşağı indim." dedi.

Olayın tanıklarından Murat Yeşil, "Soba bir anda alev alıyor. Sonra aile üyeleri evden kaçıyor. Ölü, yaralı yok. Ev sahibi de buralarda" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler ataşehir bina yangın
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